Tie ir cilvēki, kuriem blakus negribētu dzīvot neviens. Korellas ciemats Austrālijā ir īpašs ar to, ka to par mājām sauc cilvēki, kurus sabiedrība uzskata par pārāk bīstamiem arī pēc cietumsoda izciešanas.

Tiesa, cilvēki šeit dzīvo tik idilliski - tam par pamatu kalpo apstāklis, ka samērā netālu no pilsētas atrodas Korellas ciemats, kuram vietējo ikdienas valodā gan ir baisāks nosaukums - "Nolādēto ciems".

Teritorija ir apbūvēta ar nelielām mājiņām - dažās no tām ir pat četras istabas. Par to, lai no šīs teritorijas neviens brīvi nedotos prom, rūpējas tehnoloģijas - visiem "Nolādēto ciema" iedzīvotājiem ap potīti ir drošības aproce, kas ir aprīkota ar GPS tehnoloģiju, vēsta portāls "News AU".