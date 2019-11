Sirdi plosošs video, kā vīrietis padzirda meža ugunsgrēkā izdzīvojušu koalu

Video jau no paša sākuma redzams pavisam bēdīga paskata ievainots koala vārdā Keita. Viņa tik tikko bija izglābta no meža ugunsgrēka Austrālijā. Koalas kažociņš ir apdzedzis, viena auss ir nodegusi pavisam plika, un kāds vīrietis vārdā Darels vairākas reizes viņam dod padzerties ūdeni no glāzes. Pats koala izskatās ļoti apjucis, neizpratnē par notiekošo, un nevar pavērt savas acis. Keita vairākas reizes padzeras Darela sniegto ūdeni.