Nikolass Keidžs tēlos Nikolasu Keidžu filmā par Nikolasu Keidžu

Nikolasa Keidža faniem Holivuda ir sarūpējusi kādu īpašu "saldo ēdienu". "The Hollywood Reporter" ziņo, ka slavenais aktieris ir kandidāts galvenajai lomai filmā "The Unbearable Weight of Massive Talent" jeb "Milzīgā talanta neizmērāmais svars", kur viņš tēlos pats sevi.