"Daži salu reģioni ir radioaktīvāki nekā Černobiļa." Klimata pārmaiņas apdraud kodolatkritumu izgāztuvi Maršalu salās

Aukstā kara laikā Maršalu salām tika uzbrukts ar kodolieročiem 67 reizes. Kad uzbrukumi pierima, Pentagons salās izmeta bioloģiskos ieročus. Kad ASV karadarbība beidzās, tika novākta no salām apstarotā un izpostītā augsne un iebērta krāterī, kas bija palicis pēc kodolsprādziena. To visu sajauca ar betonu un pārklāja ar betona kupolu, kas aiztur radiāciju.

Maršalu salas sastāv no 29 atoliem, kas kopā sastāda ap 1156 saliņām. Salās dzīvo vairāk nekā 50 000 cilvēku. No 1946. līdz 1958. gadam salas bija Amerikas kodolieroču arsenāla galvenā izrādīšanas vieta. 1954. gada 1. martā Pentagons detonēja 15 megatonnu kodolgalviņu virs Bikini atola. Tas bija lielākais kodolieroču daudzums, ko ASV jebkad detonējis.

"Tas bija tikai divu līdz trīs gadu jautājums līdz sievietes sāka dzemdēt necilvēciskus zīdaiņus," Maršalu salu iedzīvotāji stāstīja zinātniekiem, kas apkopojuši faktus par Maršalu salām. Defekti no dzimšanas salās ir tik izplatīti, ka vietējiem ir daudz un dažādu vārdu, lai tos aprakstītu, starp tiem ir tādi vārdi, kā marlīnes, velni, medūzu bērni un vīnogu mazuļi.

ASV ir lielā mērā noraidījusi savu atbildību par Maršalu salām. Lielā mērā ir pārvietoti daudzi iedzīvotāji un daļēji segtas izmaksas par radioaktīvo ieroču "kapeņu" izveidi. Tomēr, paaugstinoties jūras līmenim un temperatūrai, kupols plaisā. Tam plaisājot, ūdens ieplūst "kapenēs", izskalojot plutoniju un izmetot to okeānā.

"Man patīk, kā tas [kupols] var būt mūsējais?" Laikrakstam "The Los Angeles Times" teica Maršalu salu Republikas prezidente Hilda Heine. "Mēs to nevēlamies. Mēs to neizveidojām. Tie atkritumi nemaz nav mūsu. Tie pieder ASV."