Īsts "Piektais elements". 2025. gadā apmeklētājiem būs pieejama pirmā viesnīca kosmosā

Kompānija "The Gateway Foundation" šobrīd aktīvi strādā pie kosmosa viesnīcas izveides. Viņi to sauc par pirmo "kosmosa ostu", ziņo medijs "The Science Times". Kompānija paredz, ka kosmosa tūristi tajā varēs viesoties jau sākot no 2025. gada. Pēc kosmosa viesnīcas apraksta, liekas, ka tā būs kā no filmas "Piektais elements".