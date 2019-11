Kā noprotams no liecinieku stāstītā, Tramps un viņa sabiedrotie piedāvājuši Zelenskim uzaicinājumu uz tikšanos Baltajā namā, ja viņš publiski izziņos izmeklēšanu pret Baidena dēlu Hanteru Baidenu, kurš kādreiz bija Ukrainas enerģētikas uzņēmuma "Burisma" valdē.

"Dots pret dotu"

"Viņam [Zelenskim] vajadzēja izziņot izmeklēšanas. Kā es to saprotu, viņam pat nevajadzēja tās veikt. Negribu minēt, vai tās bija vērtīgas vai nē. Ar Džuliāni kunga starpniecību mums lika noprast - tas ir tas, ko viņš [Tramps] grib," liecināja Sondlends.

Kaut arī Tramps apgalvo, ka ar Sondlendu neesot sevišķi labi pazīstams, tā diez vai ir taisnība. ASV vēstniecībā Ukrainā strādājošais politiskais konsultants Deivids Holmss liecināja, ka 26.jūlijā Kijevas restorānā esot dzirdējis Sondlenda telefonsarunu ar Trampu, kurā prezidents esot jautājis par to, vai Zelenskis piekritis veikt izmeklēšanu.

Sondlends šo sarunu nepieminēja savā pirmajā liecībā aiz slēgtām durvīm, bet otrajā par to izteicās šādi: "Patiesībā man lielāks pārsteigums būtu bijis tad, ja prezidents Tramps nebūtu pieminējis izmeklēšanas, īpaši tāpēc, ka no Džuliāni kunga bijām dzirdējuši par prezidenta bažām."

Sazvērestības teorijas

"Daži no jums šajā komitejā, šķiet, domā, ka Krievija un tās drošības dienesti neveica kampaņu pret mūsu valsti, un ka, iespējams, kaut kādā veidā to darīja Ukraina. Tas ir izdomāts stāsts, ko sagatavojuši un izplatījuši Krievijas drošības dienesti," viņa uzsvēra.

Tramps 25.jūlija telefonsarunā ar Zelenski piemin ne vien Baidenus, bet arī šo sazvērestības teoriju: Trampa oponenti no Demokrātu partijas esot slēpuši slepenu datoru serveri, ko kontrolējusi kiberdrošības firma "Crowdstrike" Ukrainā. Ja šo serveri izdotos atrast, tad varētu pierādīt, ka Ukraina it kā esot iejaukusies ASV 2016.gada prezidenta vēlēšanās. Nekādu pierādījumu šai teorijai nav, tomēr Trampa personīgais advokāts Rūdijs Džuliāni kopš gada sākuma to aktīvi popularizē.