NBA aizvadītajā naktī: "Nets" ar asprātīgu epizodi galotnē nosargā uzvaru pār "Knicks"

Porziņģis šajā duelī laukumā pavadīja 33 minūtes un 41 sekundi, šajā laikā grozā raidīdams septiņus no 12 divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un piecas reizes pārkāpa noteikumus.