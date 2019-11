Rīgas Centrāltirgus lauzis līgumu ar nomnieku, kura teritorijā uzdarbojusies "cigarešu mafija"

Līdz 13. janvārim nomniekam ir jāatbrīvo teritorija no tirdzniecības moduļiem un citas kustamās mantas, kā arī jāsakārto teritorija. Gadījumā, ja nomnieks vilcināsies ar uzteikuma izpildīšanu un teritorijas atbrīvošanu, "tas tiks izdarīts ar pašvaldības spēkiem", vēlāk regresa kārtībā piedzenot izdevumus no jau bijušā nomnieka.

"Turpmāk arī visos citos RCT nomas līgumos būs atrunāts, ka nomas līgumi no uzņēmuma puses var tikt nekavējoties pārtraukti gadījumā, ja tiesībsargājošās iestādes konstatē kādus pārkāpumus," norāda Burovs.

21. novembrī un 22. novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām - 1970., 1975. un 1977. gadā dzimušiem vīriešiem, kā arī 1976. gadā dzimušai sievietei - tiesa piemērojusi apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.