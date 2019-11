Druvis Kleins ievēlēts par Rīgas Domes priekšsēdētāja otro vietnieku

Līdz ar amata ieņemšanu, Kleina pārziņā nodotas arī divas kapitālsabiedrības - SIA "Rīgas satiksme" un AS "Rīgas siltums".

Jaunais vicemērs Rīgas domē tika ievēlēts no Jaunās konservatīvās partijas saraksta, taču maijā no tās tika izslēgts. Īsi pēc tam, kopā ar partijas biedru Imantu Keišu, Kleins pievienojās deputātam Oskaram Putniņam, kurš ilgstoši domē strādāja kā neatkarīgais deputāts, lai gan ievēlēts tika no partijas "Latvijas attīstībai" saraksta.