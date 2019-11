Strēlniekam desmit punkti graujošā uzvarā pār Šmitu

Strēlnieks šajā duelī laukumā pavadīja 24 minūtes un 54 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un abus divus soda metienus.

Larkins šajā duelī iemeta piecus no septiņiem divpunktu metieniem, desmit no 12 tālmetieniem un deviņus no desmit soda metieniem. Desmit iemesti trīspunktnieki arī ir atkārtots turnīra rekords - 2014.gadā to iespēja arī Endrū Gaudloks.