Latvijā pieaug gripas slimnieku skaits

PKC dati liecina, ka laika periodā no 18. novembra līdz 24. novembrim Latvijā reģistrēti 25 gripas gadījumi. 17 no tiem Rīgā, četri Liepājā, divi Daugavpilī un pa vienam Jēkabpilī un Gulbenē. Kopš sezonas sākuma 2019. gada 30. septembrī kopā konstatēti 62 gripas gadījumi. 56 pacienti ārstējušies stacionārās ārstniecības iestādēs, tostarp četri no tiem stacionēti ar diagnozi - gripas izraisīta pneimonija. Lielākā daļa gripas gadījumu tika noteikta bērniem no 5 līdz 14 gadiem.