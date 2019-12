Video: Pēdējais "LNT Ziņu" izlaidums

Pēdējās nedēļas laikā no saviem skatītājiem jau atvadījušies divi moderatori, kuri "LNT Ziņās" strādāja no pirmās dienas - Ilze Dobele no skatītājiem atvadījās 29. novembrī, savukārt Andris Auzāns - 26. novembrī. Sestdien, 30. novembrī, pēdējā diena ēterā bija arī Dainai Lipiniecei.