NBA aizvadītajā naktī: čempione "Raptors" turpina uzvaru gājienu

"Raptors" viena no panākumu atslēgām noteikti bija atzīstamā metienu precizitāte - grozā lidoja 52,2% izdarīto metienu no spēles, bet no tālmetienu līnijas izdevās sasniegt 52,8% precizitāti. "Jazz" šādam sniegumam pretim lika attiecīgi 42,2% un 37,1% metienu precizitāti.