Video ⟩ Magone konfliktē ar māti par "Saimniekšova" Venti Vītolu

“Taisni Vītols taisnību stāsta! Un kā tad tas tavs Žanis uzvedas?” jautās mamma. Piebilstot, ka viņasprāt Žanis neesot visai gudrs un to vien darot, kā nēsājot apkārt dēlu un nemaz nestrādājot. Tāpat māte steigs pārmest Magonei, ka viņai par meitas grūtniecību nākas uzzināt no citiem, nevis no viņas pašas un izteiks pārdomas, ka bērniņa gaidīšanas laikā jau nu vajadzētu piekopt mierīgāku dzīvesveidu. Kā noritēs Magones pārvākšanās? Un vai jaunā mājvietā viss izdosies kā iecerēts? Uzzināsiet jau drīzumā STV Pirmā! realitātes šovā “Slavenības. Bez filtra.