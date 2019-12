Vidējā bruto darba alga trešajā ceturksnī Latvijā sasniedza 1091 eiro

Darba samaksas mediāna pēc darba nodokļu nomaksas (neto) šogad trešajā bija 623 eiro un gada laikā tā pieaugusi par 8,3%. Mediāna tiek aprēķināta, izmantojot pieejamo informāciju no statistiskajiem izlases apsekojumiem un Valsts ieņēmuma dienesta administratīvajiem datiem. Mediāna ir vidējais rādītājs, kas atrodas augošā vai dilstošā kārtībā sakārtotu darba ņēmēju algu rindas vidū. Tā kā mediānu, salīdzinot ar vidējo aritmētisko darba samaksu, neietekmē ekstremālās darba samaksas vērtības, tā labāk raksturo tipisko atalgojumu, skaidroja statistikas pārvaldē.

Pēc statistikas pārvaldes datiem, 2019.gada trešajā ceturksnī 12 no 19 pamatnozarēm vidējā darba samaksa par pilnas slodzes darbu bija lielāka par 1000 eiro. Septiņās no tām - finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē, informācijas un komunikācijas pakalpojumu, enerģētikas, valsts pārvaldes, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarēs, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē - vidējā darba samaksa bija lielāka par vidējo rādītāju valstī.

No Latvijas reģioniem vidējā mēneša bruto darba samaksa 2019.gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2018.gada trešo ceturksni, straujāk pieauga Pierīgā - par 9%, kā arī Zemgalē un Latgalē - par 8,8%. Vidzemes reģionā pieaugums bijis viszemākais - par 7,9%. Viszemākais vidējais atalgojums bija Latgalē - 769 eiro par pilnas slodzes darbu, kas ir 71% no vidējā rādītāja valstī un 63% no vidējās bruto darba samaksas Rīgā (1218 eiro).