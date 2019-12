"Ērkšķu" vājredzīgā Inese bildinājusi mīļoto un gatavojas precēties

Kāzas plānotas pavisam klusas, dažu tuvinieku lokā, jo kā atklāj Inese – daļa ģimenes pēc dalības “Ērkšķos” no viņas novērsusies. Radinieki nav bijuši mierā, ka Inese uzdrīkstējusies atklāti runāt par bērnībā piedzīvoto – gan to, ka augusi alkoholiķu ģimenē, gan to, ka nekad nav jutusies mīlēta un piedzīvojusi vardarbību – rokas pacelšanu un emocionālus pazemojumus. Tamdēļ pēc kāzām viņa nolēmusi pāriet vīra uzvārdā, tā arī simboliski pārraujot saites ar saviem radiniekiem.