Par pirmo hitu radio, finanšu lietām un ar tām saistītām riebīgām situācijām, politiku, cilvēku attiecībām un 60 gadus ilgu ģimenes dzīvi, un "nacionālo jautājumu ģimenē". Par to visu un vēl vairāk raidījumā ""Jā" ar Rimantu Ziedoni" sarunā ar maestro Raimondu Paulu .

Nu, es nezinu, es nemaz savādāk nevaru iedomāties. Es esmu visu laiku esmu bijis saistīts ar kādām idejām, kuras arī cenšos realizēt. Kas attiecas uz mūziku, uz koncertdzīvi, es esmu iegājis... Nu, kā tautā teica - kā vāvere ritenī. Un tā nu es skrienu. Cik ilgi skriešu – to jau redzēsim.

Kas attiecas uz skatuvi, es domāju, ka nē. Tā skatuve kaut kādā veidā man ir labā nozīmē dopings. Es tagad daudz braukāju pa Latvijas laukiem ar koncertiem un, kad es satiekos ar vienkāršajiem, lauku klausītājiem, man tas vienkārši palīdz. Tā arī visu dzīvi esmu ņēmies, es jau nekur tālu no Latvijas neesmu aizbraucis.

Tie ir mani cilvēki, kas mani klausās, kas mani pieņem, un, paldies dievam, viņi mani vēl pieņem, varēja jau viss būt arī savādāk, no publikas daudz kas ir atkarīgs. Pagaidām liekas, ka viss iet normāli.

Ir mākslinieki, kas to var. Un ir daudzi, kas to nevar. Jo ir pārslogots arī - nekad laukos nav bijuši tādos kvantumos koncerti kā šobrīd. Paskatieties, Jelgavā...

Nu, kas Jelgava par laukiem? Bet paskatieties, tur kultūras namā - jums piedāvās tur pēc gada vienu brīvu vietiņu. Tie kultūras nami pat laukos ir pārslogoti. No vienas puses tas ir labi, bet tur ir arī daudz negatīvas iezīmes, ir daudz nekvalitatīva...

Ir tāds paradokss - kādreiz padomju laikā bija... Kā to sauc? - Mākslinieciskās padomes. Tās bija jebkurā radošā sfērā. Jā, tā bija cenzūra - tu nevarēji lamāt padomju varu, komunistus, bet tur tomēr sēdēja arī profesionāļi tajās komisijās, un viņi vērtēja arī māksliniecisko līmeni, kas tomēr uzturēja profesionālo satvaru. Tagad, kurš grib, var izdot grāmatu...

Pilnīgi pareizi... Var izdot disku. Kam ir nauda, viņš var ierakstīt jebko un tūliņ ir klāt pie radio. Diemžēl bez kādas sevišķas atlases to arī sāk raidīt.

Diemžēl tas tā ir... Nu, tāpēc es to savu tukšo bohēmas periodu aizpildu ar savu darbu.

Es esmu diezgan daudz palīdzējis pilnīgi jauniem māksliniekiem, meklēts tika Latvijā dažādās pašdarbībās un tā tālāk. Tas bija mans darbs. Mani arī lamāja par to, kā es repertuāru veidoju, tas atšķīrās no citiem, daudzi uzskatīja, ka tā ir izpatikšana publikai. Nu, lai katrs uzskata, kā viņš grib.

Es pavisam nesen koncertos atkal izpildīju ciklu, ko es savulaik komponēju ar Imanta Ziedoņa vārdiem, es to uzskatu par vienu no veiksmīgākajiem saviem darbiem, to izpildīja Bumbiere ar Lapčenoku. Bet šodien arī spēlējam koncertos un tā tālāk.