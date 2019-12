Rīgas domes liktenis ir nolemts. VARAM rosinās atlaišanu

Kopumā likumā "Par pašvaldībām" vietvarām ir noteiktas vairāk nekā 20 autonomās funkcijas, un viena no tām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tostarp sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Tā kā autonomās funkcijas ir nostiprinātas likumā, to nepildīšana ir viens no četriem iemesliem, kas var kalpot par pamatojumu rosināt domes atlaišanu.

VARAM izstrādātais lēmumprojekts sākotnēji būs jāskata Ministru kabinetam, bet pēc tam arī Saeimai. Dome tiek uzskatīta par atlaistu no brīža, kad par to nobalso Saeima.

Kopš ievēlēšanas no politiskajiem spēkiem kopumā ir "atdalījušies" astoņi deputāti, kuri tagad domē veido divus deputātu blokus. Neatkarīgo deputātu frakcijā apvienojušies četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, bet deputātu blokā "Rīgai!" - divi no JKP izslēgtie domnieki un viens no "Latvijas attīstībai" aizgājušais deputāts. Kopā ar bloku strādā arī neatkarīgā deputāte Baiba Broka.