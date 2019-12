"Mums bija simtiem pieteikumu. Tikmēr daudzi tik izmisīgi meklē darbiniekus..." Īpašo cilvēku kafejnīcas stāsts

FOTO: Gints Bāliņš/TVNET

Es daru gan savas komunikācijas lietas, gan palīdzu kolēģiem taisīt kafiju, cienāju klientus ar gardumiem. Šeit vide ir tāda, kur es varu justies brīvi jebkurā vietā - gan zālē, gan virtuvē, gan citās istabās. Vienmēr var meklēt vēl labākus risinājumus, bet ņemot vērā, ka Rīgā ir ļoti daudz vecu ēku, kuras netiek renovētas, tur nav reāli izveidot kādu pacēlāju vai nobrauktuvi, šādās ēkās ir ļoti grūti strādāt. Es esmu strādājusi vienā no tādām ēkām, ceturtajā stāvā un tas bija ļoti izaicinoši. Kolēģi man palīdzēja tikt uz sapulcēm.

Tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi cilvēki ar invaliditāti nobloķē sevī vēlmi iet un realizēt savu ideju par konkrēto vakanci, pat ja viņi pilnībā atbilst tās prasībām.

Reizēm vides pieejamība ir tā lielākā barjera. Līdz ar to veidojas stereotips, ka cilvēki ar invaliditāti var strādāt tikai no mājām vai tikai biroja telpās labākajā gadījumā. Es gribu lauzt šo stereotipu un veicināt vides pieejamību. Ļoti motivē tas, ka tu vari justies kā pilnvērtīgs darbinieks, pieaug arī tavu darbaspēju kapacitāte. Tagad varu pierādīt, ka esmu labākais darbinieks! "RB" vēlas pateikt citiem darba devējiem - viss strādā kopā, gan vide, gan darbinieki. To ir iespējams panākt, ja par to domā.

Ar kādām grūtībām un šķēršļiem jūs esat saskārusies, meklējot darbu?

Darba devēji reizēm nav informēti, iedrošināti un motivēti pieņemt darbā cilvēku ar kustību traucējumiem tikai tāpēc, ka viņi nav pārliecināti, vai attiecīgais cilvēks varēs pilnībā izpildīt savas darba funkcijas.

Reizēm mums nesaka to īsto iemeslu pirmajos divos mēnešos, kamēr ir pārbaudes laiks. Darba devēji nejūtas pārliecināti.

Vidējam vai mazam uzņēmumam reizēm arī nav izdevīgi ņemt darbinieku, kas pildīs konkrēto funkciju - to var darīt tikai lielie uzņēmumi, kuriem ir liela kadru plūsma un milzīgs kolektīvs, kas var nodrošināt to, ka konkrētais cilvēks veic savu konkrēto funkciju. Bet, kā mēs zinām, Latvijas tirgū reizēm vienam cilvēkam ir jāpilda trīs cilvēku darba pienākumi. Noslogojums brīžiem ir mežonīgs. Darba devējs izvērtē, cik daudz viņam ir jāiegulda darbiniekā un vai tas rezultēsies ieguvumā vēlāk.

Tā ir viņa iekšējā barjera, kuru darba intervijā viņš, protams, neatklās, bet to tu saproti jau tad, kad mēģini stāties darba attiecībās.

Tāpēc par šo ir jārunā un jāmotivē lielie, vidēji uzņēmumi par to, ka tas viņiem varētu būt izdevīgi, gan grafiskā dizaina, gan IT jomā. Cilvēki ar invaliditāti kā resurss nav izpētīts, jo tie tūkstoši, kas mums Latvijā ir, ir milzīgs cipars, ja par to domā un dod darba vietas. Kad mēs vērāmies vaļā, kafejnīca vakances neizsludināja, jo mums jau bija noformēts darba kolektīvs. Neskatoties uz to, mums katru dienu zvanīja jaunieši ar kustību traucējumiem un prasa pēc brīvām vakancēm. Viņi grib strādāt! Mēs nekur nelikām informāciju, ka mēs meklētu darbiniekus, bet zvanīja katru dienu.

Tas pierāda to, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas gaida savu iespēju, kas vēlas strādāt. Tā ir pretatbilde tiem uzņēmumiem, kas saka, ka viņi ir sagatavojuši vietu, bet neviens nenāk. Jāmeklē pareizais kanāls, kā nodot informāciju šiem cilvēkiem, un tas ir mārketinga un reklāmas jautājums.

Kādu vēstījumu jūs vēlētos nodot sabiedrībai?

Nereti cilvēkiem ir ļoti grūti lauzt barjeru attiecībā uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo viņi asociatīvi to sasaista ar labdarību. Tas, ka var noziedot un palīdzēt kādai sociālajai grupai ir jauki, ziedojumu kultūra Latvijā ir ļoti attīstīta. Bet es esmu par to, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām parāda savu spēju kapacitāti - ka mēs varam kvalitatīvi strādāt, pildīt savus darba pienākumus, sasniegt augstus mērķus, ne tikai sportā, bet jebkurā nozarē. Lai sabiedrība ļauj cilvēkiem pieaugt un attīstīt savus talantus kā ikvienam. Vēlētos nošķirt to no labdarības un žēlastības attieksmes izrādīšanu. Tas ir noiets posms.

Tagad jāstrādā pie tā, lai mums notic, ka mēs varam. Un mēs varam daudz.