KPV pārvaldītā Labklājības ministrija piešķir "Memory Water" sociālā uzņēmuma statusu

Ar Labklājības ministrijas valsts sekretāra lēmumu uzņēmumam Memory water sociālā uzņēmuma statuss piešķirts no 19.novembra, SIA Prāna energy no 3.decembra. Tas ļauj abiem uzņēmumiem pretendēt uz naudu no Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta projekta. Uzņēmumu pārstāvis neslēpj, ka to arī darīs. Komisijas pārmetumi par darbošanos pretēji sociālo uzņēmumu likuma jēgai esot nepamatoti, jo likumā neesot teikts, cik stundu nolīgtie invalīdi jānodarbina.