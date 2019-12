12 idejas mājdzīvnieka Ziemassvētku dāvanai

Šī noteikti ir viena no vispārdomātākajām dāvanām, jo ietver sevī visnepieciešamākās preces, turklāt tas būs noderīgs pirkums tiem saimniekiem, kuri nevēlas ilgu laiku veltīt dāvanu meklējumiem vai to saiņošanai. Ar komplektiņiem ir padomāts par visiem - gan par suņiem, gan kaķiem un grauzējiem. Suņiem un kaķiem ir pieejami divu veidu komplekti. Tajos ietilpst kārums, mantiņa, 10% atlaižu kupons nākamajam pirkumam, kā arī gards konserviņš. Savukārt grauzēju komplektā ietilpst kārums ar saulespuķu sēkliņām un citām piedevām, koka rotaļu bumbiņa un 10% atlaižu kupons nākamajam pirkumam.

Viena no dāvanām, kas būs īpaši noderīga kā kaķim, tā sunim, ir augstas kvalitātes mākslīgās kažokādas gultiņa. Tā ir pietiekami pufīga un pavisam mīksta, turklāt to iespējams lietot no abām pusēm. Šī gultiņa noteikti lieliski iederēsies un mājās radīs Ziemassvētku atmosfēru!

Šī prece svētku laikā PetCity veikalos ir viena no pašām populārākajām. Tā ir paredzēta 24 dienām, katru atbilstošo mēneša dienu iesākot ar našķi no Adventes kalendāra konkrētas dienas lodziņa. Kalendārs sastāv no divu dažādu veidu dabīgajiem kārumiem - viens gardumu veids sastāv no rīsu kauliņiem, savukārt otrs no liellopu ādām, kas aptīta ar vistas fileju.