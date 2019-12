Tiek skaidroti mīklainie bada un noslīkšanas gadījumi, kuros mira divi pansionāta "Lauciene" iemītnieki

Talsu novada pansionāts "Lauciene" patlaban ir maksimāli piepildīts, tajā uzturas 201 iemītnieks. Pārsvarā pensionāri un pieaugušie ar invaliditāti. Aptuveni puse no iemītniekiem nāk no Talsu puses, pārējie no citām pašvaldībām.