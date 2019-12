"Rīgas namu pārvaldnieks" darbiniekiem sarīko balli teju par 70 000 eiro

"Summa iegūta iepirkuma rezultātā, bija trīs pretendenti un summa sastāv no vairākām daļām – ēdināšana, zāles īre un pats izklaides pasākums. Šis pasākums nav īpaši dārgāks kā iepriekšējos gadus. Cena nedaudz pieaugusi. Godīgi sakot, kāpēc gan šiem cilvēkiem nepienāktos šis pasākums," "TV3 Ziņām" skaidrojis Saulītis.

"Visi šie notikumi jau bija notikuši pirms šīs valdes, kura tika iecelta novembrī, iepirkuma procedūra jau bija veikta. Otrkārt, reāli zaudējumi nav, tie ir muļķīgi apgalvojumi, ka no tā ir radušies kaut kādi zaudējumi, nav cietuši arī klienti. Un "RNP" finansiālo stāvokli absolūti šis te neietekmē," sacījis Saulītis.

"Diemžēl nevaru sniegt nekādu informāciju par šo jautājumu, jo pirmo reizi par to dzirdu no jums. Šī kapitālsabiedrība ir domes priekšsēdētāja pakļautībā, bet nepieciešamības gadījumā pieprasīšu informāciju un informēšu jūs par pārbaudes rezultātiem. Mans personīgais viedoklis – ka šā brīža situācijā tas nav pieņemams, it īpaši, kad ir pazaudēti miljoni "PNB" bankā," raidījumam savu viedokli paudusi mēra vietniece Anna Vladova.