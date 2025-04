Raidījums: Pacienti spīlēs starp maksas medicīnu un mēģinājumiem to mainīt

Nacionālajā veselības dienestā gan no ārstniecības iestādēm, gan ģimenes ārstiem krājās sūdzības par sistēmas ačgārnību – ka ar jau gataviem speciālistu slēdzieniem jāiet aplinkus ceļi un atkārtoti jānoslogo ārsti nu jau valsts apmaksātas pieņemšanas laikā, dublējot to pašu darbu.

“Par šo vairāk vai mazāk mēs runājam apmēram divus gadus. Jāsaka tā, ka tas ir tādā aktuālākā procesā, šobrīd šī iniciatīva ir nākusi no vairākām pusēm, gan no pašiem pacientiem, gan arī ārstniecības iestādēm, kuras ir izrādījušas vēlmi šādu ceļu iet, tai skaitā arī no ģimenes ārstu praksēm, kas šobrīd arī ir iesaistītas pēc tam tālāko nosūtījumu izsniegšanā,” raidījumam saka Nacionālā veselības dienesta (NVD) Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja Baiba Bērziņa.