Lemberga sieva līdz pat šai nedēļāi strādājusi Rīgas Brīvostas pārvaldē

Jautājums par to, kurš panāca Aivara Lemberga iekļaušanu ASV sankciju sarakstā, interesē daudzus. Aivara Lemberga versija, ka to panākuši politiskie konkurenti no Latvijas nav patiesa. Lēmums bijis sagatvots jau agrāk un Latvijā līdz šim par to neviena amatpersona iepriekš nebijusi informēta.