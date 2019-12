Dienasgrāmata ⟩ Ar karoti ēd tikai turīgie! Virsnīšu "īstās Āfrikas" garša

3. daļa

Lai arī Marokas dienvidos ir tuksnesis, tas, kāds tas ir Mauritānijā, nelīdzinājās nekam iepriekš redzētam. Nobraucot vien dažus kilometrus, tālumā lēni virzījās viens no garākajiem un smagākajiem vilcieniem pasaulē - tas ved rūdu no valsts austrumiem cauri Sahārai līdz pat Atlantijas okeānam, kur to iekrauj kravas kuģos un izved no valsts.