Lai palīdzētu bez mājām palikušajiem ķepaiņiem ātrāk atrast jaunus saimniekus, Dino Zoo jau divus gadus īsteno labdarības projektu, kā ietvaros ik pa laikam kādu no patversmē mītošajiem suņiem aizved uz savu suņu frizētavu Dino Zoo Pasaulē, lai frizētavas meistari suņus sakoptu – izmazgātu, apgrieztu nagus, apcirptu un atbrīvotu to kažoku no savēlumiem, kas ne tikai bojā izskatu, bet arī mēdz radīt suņiem diskomfortu un pat ādas iekaisumu. Noskaties video, kur dokumentētas Adas un Gaffas vizuālās pārvērtības, un pārliecinies par to, ka arī dzīvnieku patversmē nonākušie dzīvnieki, saņemot pareizu kopšanu un cilvēku rūpes, var kļūt par īstiem skaistuļiem un uzticamiem mājas mīluļiem.