"Ventspils" izcīna uzvaru FIBA Eiropas kausa otrā posma spēlē

K grupas pirmajā mačā ventspilnieki viesos ar 96:76 uzvarēja Kermendas "Egis" no Ungārijas, bet Zvolles vienība mājās ar 68:77 piekāpās Ainara Bagatska vadītajam Ukrainas klubam "Kyiv".

"Ventspils" pirmajā posmā triumfēja savā apakšgrupā, pa divām reizēm pārspējot Prištinas "Sigal" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "Medi" no Vācijas.