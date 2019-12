Marta Grigale labdarības maratonā sniedz aizkustinošu vēstījumu vīram

Ik gadu labdarības maratons "Dod pieci!" aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas nepieciešams. Ziedojumi līdz šim ir novirzīti vientuļiem senioriem, bērniem ar īpašam vajadzībām, vēža slimnieku sociālajai rehabilitācijai, atbalsta programmai ģimenēm, kuras vēlas audzināt bērnus no bērnu namiem, kā arī jauno vecāku mācību programmas izveidei.

Kā savā emocionālajā ierakstā atklāj Grigale, bez vīra, mūziķa Kaspara Grigaļa atbalsta tas nebūtu iespējams: "Labdarības maratons #DODPIECI rit pilnā sparā, bet es tikai vēlos pateikt to, ka bez šī cilvēka un bez tā maratona, kas pašlaik notiek mājās, man esot prom, es nevarētu būt šeit, stikla studijā un darīt to, ko daru. Katrs paldies, ko dzirdu no ziedotājiem un labdarības maratona atbalstītājiem, pienākas arī tiem, kas ir aizkadrā!"