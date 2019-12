Autovadītājs uzskata, ka viņa fotoradara protokols ir falsificēts

"Tur ēna no saules ir no cita virziena. Es to visu aprakstīju, ka mašīna brauc uz austrumiem. Šajā laikā saule spīd no pretējās puses. Autovadītājs teica, ka viņš šajā laikā brauca atpakaļ un pa citu ceļu. Ļoti rupja fotomontāža. Ir falsifikācijas fakts. Šī viltošana ir kriminālnoziegums," norādīja LNEA eksperts Nikolajs Gudaņecs.