Porziņģis: Nepratām pareizi atbildēt uz viņu spiedienu

"Ir vilšanās sajūta. Uzņemos pilnu atbildību par zaudēto spēli," neapmierināts ar savas komandas sniegumu bija galvenais treneris Riks Kārlails. "Nonācām līdz punktam, kad zaudējām savu agresivitāti. Protams, jāuzteic arī viņu aktīvā segšana, taču mēs tai pretojāmies pārlieku pasīvi. Par to atbildība ir jāuzņemas man."

"Jāuzteic arī Toronto fani, kuri visas spēles garumā uzturēja lielisku enerģiju. Kad saskaries ar tik lielu spēku, pašiem jāatbild ar vēl lielāku, bet mēs to neizdarījām gana laicīgi."

"Patika kā savācāmies spēles galotnē, izveidojot sev metiena iespēju, kas varēja atnest uzvaru. Esmu vīlies, bet no tā mācīsimies un dosimies tālāk," norādīja Kārlails.

Dalasas komanda trešajā ceturtdaļā iekrāja 30 punktu pārsvaru, taču to izniekoja, spēles ceturtajā nogrieznī ielaižot 47 punktus. Toronto vienībai tā bija lielākā atspēlēšanās komandas vēsturē.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā iemeta divus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem.