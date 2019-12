Austrāliju turpina plosīt ugunsgrēki

Nodegusī platība esot gandrīz tik liela, cik Lielais Kanjons un lielāka par Rodas salu. Šis esot lielākais ugunsgrēks Austrālijas vēsturē, kurš sācies no vienas degšanas vietas.

Nacionālais lauku atbalsta dienests cīnoties, lai aizsargātu dzīvības un īpašumus no uguns. Liesmas skārušas aptuveni 829 mājas, bet 710 esot glābtas. "Ugunsdzēsējiem šogad Ziemassvētku nebūs," Bovmens piebildis.

Ugunsgrēka apstākļi esot atkarīgi no vēja, veģetācijas sausuma, gaisa temperatūras un mitruma. "Pie vainas ir sausums, veģetācija ir ārkārtīgi sausa un deg ļoti strauji," norādījis Bovmens.

Lai gan lielākā daļa Austrālijas iedzīvotāju nedzīvo tieši liesmu skartajos reģionos, taču puse no austrāliešiem nevarot izvairīties no ugunsgrēka dūmiem, kuros atrodoties sīkas daļiņas no degošās veģetācijas un mājām.