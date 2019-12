"Es gribu brīdināt meitenes..." Ļera Kudrjavceva no slimnīcas ziņo, ka viņai ir pārsprādzis krūšu implants

Pēdējo dienu laikā populārās televīzijas personības sociālajos tīklos parādījušās bildes no slimnīcas telpā. No sākuma raidījumu vadītāja situācijas apstākļus nav skaidrojusi, vien lūgusi komentāros atsaukties tās sievietes, kuras ir ievietojušas krūšu implantus. Tā kā atsaucība ir bijusi samērā liela, Ļera drīzumā publicējusi ierakstu, kurā skaidroja, kā ir nokļuvusi slimnīcā. Izrādījies, ka sievietei ir plīsis viens no silikona krūšu implantiem un tam iztecējis "pildījums". Sieviete steidzami nogādāta uz operāciju galda.