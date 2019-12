Bokseris Šturms atbrīvots pret drošības naudu

Šturms tika apcietināts, jo apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas laika posmā no 2009. līdz 2017.gadam. Bokseris esot saņēmis regulārus maksājumus no Šveices mārketinga aģentūras un iegūto naudu slēpis no nodokļu inspektoriem.