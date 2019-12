Autovadītājiem jāuzmanās! Šorīt daudzviet Latvijā apgrūtināti braukšanas apstākļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Rīgas apvedceļa (A5) posmā no Salaspils līdz Babīte, uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai, uz Jelgavas šosejas (A8), uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem, uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Usmai, uz šosejas Jēkabpils–Terehova (A12) posmā no Varakļāniem līdz robežai, uz šosejas Grebņeva–Medumi (A13), kā arī uz autoceļiem Rēzekne–Gulbene (P36), Talsi–Stende–Kuldīga (P120) un Līgas–Kandava–Veģi (P130).