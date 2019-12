Dikeulaku ar 17 punktiem palīdz klubam izcīnīt trešo uzvaru sezonā

Dikeulaku laukumā pavadīja 37 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā iemeta 17 punktus, grozā raidot četrus no deviņiem divpunktu un divus no pieciem trīs punktu metieniem. Viņa arī iemeta trīs no četriem soda metieniem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, septiņas reizes rezultatīvi piespēlēja, reizi pārtvēra bumbu, trīs reizes pārkāpa noteikumus un spēli noslēdza ar 18 efektivitātes koeficienta punktiem.