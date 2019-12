Zinātnieki 70 gadus vecā meteorītā atklājuši jaunu minerālu

💎💎💎



EDSCOTTITE, a new iron carbide mineral.



"Edscottite, Fe5C2, a new iron carbide mineral from the Ni-rich Wedderburn IAB iron meteorite"

Chi Ma & Alan E. Rubin - Publ.shed: 2019-08-28https://t.co/UqjHu80i68#2september #minerals #mineralmonday #Edscottite #meteorites pic.twitter.com/Oc5JSfNLxg