Jauno gadu 11. novembra krastmalā varēs sagaidīt ar koncertu un svētku uguņošanu

Koncerts notiks līdz 1. janvāra plkst. 3 un jau no šodienas plkst. 21 krastmalā darbosies izbraukuma tirdzniecības vietas, apmeklētājus sagaidīs vakara vadītājs Kārlis Anitens un par muzikālo noskaņu gādās dīdžejs "[Ex] da Bass". No plkst. 22 klātesošos priecēs grupa "Countryside", bet plkst. 23 uzstāsies Atis Ieviņš un "The Rock Brothers".