Katru gadu Latvijā vārdu maina 1200 cilvēku. Kāpēc?

Visvairāk uzvārds ticis mainīts 2016. gadā, kad to izvēlējās darīt vairāk nekā 1200 personas, bet 2010. gadā uzvārdu mainījušas vien 600 personas, liecina Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta statistikas dati.

Savukārt Aurēlija Ieva Druviete paplašinātu vārdu, proti, Aurēlija ieguvusi 2018. gada pavasarī. Tajā laikā arī no precību uzvārda Beitika pārgājusi uz Druviete.

"Vārds Aurēlija man savā ziņā ir dots jau no bērnības, jo tētis mani tā bērnībā sauca, un ģimenē tā mani sauca. Šis vārds vienmēr bijis ļoti mīļš, un jāsaka - vārda diena, 26. februāris, kaut kā vienmēr bija sajūta, ka ir mans vārds, ka varbūt kaut kad varētu nomainīt. Tā ir identitātes nostiprināšanās, es teiktu, drīzāk tā, nevis maiņa," stāstījusi Aurēlija.

Artūrs, kurš nomainījis uzvārdu no Polis uz Freijs, to darījis, jo tas bijis viņa dzimtas uzvārds. Viņam bija jāpierāda, ka uzvārds ir no dzimtas.