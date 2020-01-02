Kā Jauno gadu sagaidīja Krievijas slavenības

Jauno gadu krāšņi sagaidīja zvaigznes ne vien Latvijā, bet arī Krievijā. Apskati, kā vienus no gada krāšņākajiem svētkiem pavadīja Krievijas spīdekļi!
Не всё то снежное , что новогоднее , говорит мне Рига уже не в первый раз . Здравствуй , дом . Как ни крути , возвращаться к тебе , всякий раз , большая честь . Все подводят итоги , а я глаза . Синим . Сегодня — благодарю тех , кто обретён , и тех , кто больше не рядом . Экзамены сданы на Отлично . Увидимся в 2020 🔗
Всех-Всех-Всех! Поздравляю с Новым годом! 🎉 Не будем подводить итоги☝🏻 Просто заберём с собой всё самое хорошее, самое доброе, самое искреннее и самое верное🙏🏻 И с таким прекрасным багажом спешим навстречу 🐭 Здоровья всем нашим родным и близким🙏🏻 Мира, тепла и уюта нашей Планете🌏
«Собутыльники» 1 сезон! Уже в эфире...нигде..😂Операция «Новый Год 2020» прошла успешно и .... очень круто! Друзья мои, это было дико весело....подробности в сторис #нашашведскаясемья #клан #собутыльники #новыйгод #2020 #друзья @kativarnava @gagara1987 @evgenyborodenko @kostya_myakinkov
Пока все спят я сделала селфи на красивейшей вилле @hideaway_lake , где их всего 7.😉 Дорогие, эти виллы в аренду не сдаются..🤷♀️ Их можно только купить..👍 Цена примерно 350-380 тысяч долларов. С гаражом и всеми радостями. Трёх-четырёх спальневые. Нам так тут клево!!!🙏👍😊💪 Иду на пляж. Приготовила завтрак нашим😂🥬🥬🥬🥒🥒🥒🥚🥚🍑 Все, что могу😂 А у вас как утро новогоднее начинается?🤷♀️🐣 🌴🌲 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море
#2020 , лови меня ! Я, МАМАСИТА в декрете, вкатываю на серфборде в Новый Год! И пусть он будет ярким и насыщенным самыми добрыми впечатлениями и событиями) LoveYou Божественное видео - дело рук прекрасного оператора - @southdanny ! Даня - из Крыма, уже несколько лет живет на Бали. Он с опаской смотрел на меня, когда я спросила «откуда ты родом», думал, что я откажусь сниматься, начну задавать вопросы , от которых очень болит. Но, друзья мои, мы - жители одной планеты, неужели у нас так много времени на информационные войны, от которых страдают невинные люди и так мало любви в сердце 💔, чтобы остановить это. Пусть наконец-то наступит мир на нашем земном шарике и каждая семья обретёт гармонию и любовь! Благодарю вас за этот год! Поклон всем, кто бережёт нашу планету и хранит мир 🌍🙏🏻 #регинатодоренко Мой супер-могучий тренер - @dolphinsurfandrei Лайкра - @wave_harmony
Прекрасный новогодний праздник с близкими, родными и друзьями. Всю ночь наша компания встречала гостей. Уже под утро появился красавец Филипп. @fkirkorov Ну как было не сделать фото, когда мы так гармонично смотримся? 😜С Новым годом вас, дорогие! А вы с кем и где отмечали праздник? 🌲🎅🎉❤️☃️
Самый лучший Дед Мороз🎅🏼 и 🤶🏻снегурочка сегодня просто разнесли своей энергией и настроением наш дом. Мы пригласили действительно сказку к себе домой. И остались в абсолютном восторге🎉. ⠀ Актеры от @moreshowcom словно реально из волшебной сказки💫 Даже полный дом взрослых родителей с трудом удержались от выступления у ёлки😂 ⠀ Спасибо, @moreshowcom, что помогаете сохранять веру в чудо у детей, да и у взрослых тоже❤🙏🏼
Дорогие друзья! Вот и пришёл завершающий год второго десятилетия двадцать первого века. Мы не можем предполагать, как будут наши потомки оценивать его и, наверное, с точки зрения истории десять лет - это очень короткий период. А для нас с вами это огромный отрезок жизни. И мы каждый год желали друг другу счастья, искренне веря, что наша жизнь будет меняться к лучшему. И дай-то Бог, чтобы так было. От всей души желаю всем добра! ✨ Пусть Новый год нам улыбается, а мы ему! 🐭 Какой-то остряк сказал, что Новый год, как насморк - неделя и он проходит. Как посмотреть. В общем-то, он не проходит целый год. Желаю всем радости! 🐹 #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #сНовымГодом #2020 #поздравляю
Думал выбрать какую то праздничную фотографию, чтобы написать этот пост, но напоролся на эту и просто не смог обойти её стороной! На ней сердце как никогда спокойно и счастье в каждом атоме ❤️ Хочется, чтобы следующий год был пропитан этим не меньше! Я люблю свою семью, люблю эту жизнь, люблю своих друзей, люблю своих поклонников, горячо люблю дело, которым занимаюсь, люблю музыку и танец, люблю сочетать, создавать и придумывать!!! Спасибо 2019му за всё хорошее и плохое, за каждую удачу и неудачу, за весь проделанный путь и за возможность чувствовать и ощущать! Всех с праздником, дорогие! Я желаю вам настоящего счастья, благополучия, гармонии и радости, любви в ваших сердцах и желания жить каждый день, каждую минуту и каждую секунду, здесь и сейчас 🙌🏼😉❤️ 2020, жди, мы идём к тебе и это будет АФИГИТЕЛЬНО🔥💪🏼🚀 #новыйгод #праздник #зима #семья #родные #друзья #дочь #счастье #россия #москва #снег #праздниккнамприходит
Высоко..😉💃 Первый шпагат нового года.😉 Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом , можете ли вы так же?😉💃 🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море
Котики мои сладкие! Графиня Шансонская от всей души поздравляет вас с Новым годом! Ежегодная, кажется уже 5я по счету, «Новогодняя Самбурская» в исполнении художника @stilldox Всем добра, юмора, адекватности, кому надо -мужика в дом, а плохой мужик чтобы ушёл, и с женщинами того же! Любите себя, друг-друга! Улыбайтесь! Всех обнимаю крепко 🤘🏽😘🥂
Дорогие друзья, с Новым Годом вас!!! Несмотря на то, что безжалостно отстал от времени, по сравнению со своими детьми, я несказанно рад, что имею возможность, с помощью соц. сетей общаться напрямую с таким количеством людей, истязая вас своим творчеством и некоторыми подробностями личной жизни. Я благодарен вам, что вы есть! Желаю вам успехов, здоровья и счастья в новом году от всей души!!!
Happy New Year!🎄Поздравляю всех с Новым Годом! 🥳 #2019 был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь😊 Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! ☝🏻 Пусть в новом #2020 году реализуются все ваши планы! Пусть в жизни будет огромное количество любви, теплоты и добра. Пусть все перемены будут к лучшему и служат вам лишь вдохновением. Впереди еще больше достижений, добра и любви! 😉 А теперь расскажите, вы уже написали ваши #NewYear #resolutions? Один из моих: я буду продолжать кайфовать от жизни каждую минуту и загадываю, чтобы каждый из вас был счастлив❤️😍 Напишите в комментариях один из ваших #NYresolutions, сохраните этот пост и в следующий Новый год, проверим их исполнение🥰 Я верю, что сбудется всёёё, что вы напишете!💋🎄#happynewyear #feliznavidad #сновымгодом
Сегодня я буду встречать Новый год на огромной сцене. на улице! Ровно в 00.00, я вместе с несколькими тысячами невероятных людей, начну новый 2020 год! Приглашаю вас встречать Новый год вместе! 22.00 - Екатерининский Парк и 00.00 - Ходынское поле! Буду вас очень ждать ! #департаменткультуры #лучшийгородзимы 🙌 И с наступающим !!! 🎄
У меня мини-сюрприз ✨ Замутили эмодзи-стикеры для телеграм. Специально для праздничных переписок 🎉 Сейчас все в огне, поэтому мне каж, что они будут оченьь актуальны. Ловите пак на моем канале в тг. Ссылка в сторис. Или вбивайте в поиске Серябкина. P.s. Они сделаны чисто из кадров клипов, которые я дропнула в 2019 🎥
Итоги подводить не буду! Вы лучше меня всё знаете! Но кое-что выделить все таки хочу! В этом году меня взяли в жёны😂👰🏼Человека, который не умеет готовить,не разбирается в хозяйстве и все время в командировках!🤦🏼♀️ Чудо, не иначе! @sayonaraboy ты самый лучший муж и друг на всем белом свете! ❤️ И потому, на этой волне, я всем желаю ЛЮБВИ! ЛЮБВИ к СЕБЕ (с неё кстати все и начинается), к окружающим, близким, планете! ЛЮБВИ к жизни! С НОВЫМ ГОДОМ!!!🎄🥂🍾🥰 Ваша, Ивлиентэз! #2020
Впереди новогодние праздники и каникулы, а значит, самое время задуматься, как провести их с пользой для себя и своего ребёнка ☺ Крым в зимний период - это место с уникальным климатом, где можно интересно провести время и позаботиться о своём здоровье 👌🏽 Palmira Palace Hotel @palmirapalacehotel предлагает оздоровительную программу для детей до 12 лет, которая повысит защитные силы организма, устойчивость к простудным заболеваниям, улучшит работу дыхательной системы и эмоциональное состояние, а также снизит количество и тяжесть обострений. ⠀ Программа "Здоровый ребёнок" подойдёт, если: 🔺 Ваш ребёнок часто и длительно болеет, 🔺 Ваш ребёнок страдает хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, хроническим бронхитом или бронхиальной астмой или Вы просто хотите провести время на отдыхе с пользой для своего ребёнка! ⠀ Помимо оздоровительной программы, не стоит забывать о благоприятном и уникальном климате Крыма, которое благотворно воздействует на иммунную систему ребёнка, а сочетание природных факторов даёт устойчивый оздоровительный эффект. Промокод для скидки 20%, действует до конца февраля: achekhova А вы уже определились, как проведёте каникулы?)