Ķibermaņa četrinieks izcīna bronzas godalgu Pasaules kausa posmā Vinterbergā

Pirmajā braucienā Oskars Ķibermanis kopā ar stūmējiem Lauri Kaufmani, Arvi Vilkasti un Matīsu Mikni ieņēma ceturto vietu, piekāpjoties vien trim mājinieku četriniekiem. Labākais bija Niko Valtera četrinieks, kurš trasi veica 55,50 sekundēs un startēja ar pēdējo 22.numuru. Tomēr Ķibermaņa ekipāža no viņa atpalika par 0,32 sekundēm. Otrais bija Frančesko Frīdrihs, kurš Valteram zaudēja 0,14 sekundes, un trešais - Johanness Lohners, kurš atpalika vēl par divām sekundes simtdaļām. 0,08 sekundes no Ķibermaņa atpalika un piekto vietu pēc pirmā brauciena ieņēma Ziemeļamerikas kontinenta favorīts Džastins Kripss no Kanādas.