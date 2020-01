Dikeulaku nospēlē visu maču un palīdz ASKI uzvarēt Eirolīgas klubu

Dikeulaku laukumā pavadīja visas 40 minūtes, kuru laikā iemeta 21 punktu, grozā raidot visus trīs divpunktu un divus no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī deviņus no desmit soda metieniem. Tāpat viņa izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, astoņas reizes rezultatīvi piespēlēja, piecreiz pārtvēra bumbu un tikai reizi to zaudēja, divreiz pārkāpa noteikumus, taču izprovocēja 11 pārkāpumus pretiniecēm un spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu 25.