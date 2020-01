Karstākā vieta pasaulē - Sidneja

Arī stiprie vēji bija iemesls uztraukumam par to, ka plašie ugunsgrēki varētu izplatīties tālāk. Sestdien Austrālijā, Jaunajā dienvidvelsā tika izsludināti vairāki drošības brīdinājumi.

Lai gan lielākā daļa Austrālijas iedzīvotāju nedzīvo tieši liesmu skartajos reģionos, taču puse no austrāliešiem nevarot izvairīties no ugunsgrēka dūmiem, kuros atrodoties sīkas daļiņas no degošās veģetācijas un mājām.