TV3 Ziņu dienesta vadītājs nemainīsies vismaz līdz pavasarim

Uzņēmumā skaidroja ka 2019. gada novembrī TV3 Ziņu un informatīvo raidījumu vadītāja atlases procesa gaitā tika veiktas pārrunas ar vairākiem potenciālajiem amata kandidātiem. Pašlaik visi uzrunātie kandidāti un tiem izteiktie sadarbības piedāvājumi ir oficiāli atsaukti, attiecīgi par to informējot iesaistītās puses.

Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādā ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpina darbu esošajā formā. Kompānijā tiks paplašināts kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmērs, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veido arī vienotu ziņu dienestu.