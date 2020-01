"Tabloīdi nogalināja viņa māti!" Slavens aktieris paudis atbalstu prinča Harija un Mārklas lēmumam

Neskatoties uz to, ka Saseksas hercogu pāra - prinča Harija un Meganas Mārklas - lēmums distancēties no karaliskās ģimenes ir izraisījis negāciju vilni gan augstdzimušo, gan pašu tautiešu starpā, arvien vairāk slavenību pēdējā laikā nāk klajā ar atbalstu karaliskajam pārim, vēsta portāls "The Guardian".