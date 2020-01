Skolotājas, gari vīrieši un kantrī fani. Kādi cilvēki visbiežāk krāpj savas otrās pusītes?

2012. gadā, pēc erotiskā romāna "Greja piecdesmit nokrāsas" iznākšanas, precētajiem cilvēkiem domātajā iepazīšanā vietnē "AshleyMadison", par 50% pieauga reģistrēto sieviešu skaits. Kad vietnes administrācija izlēma aptaujāt savas 2700 jaunās biedres, izrādījās, ka 72% no šīm sievietēm pirms tam bija lasījušas, vai reģistrācijas brīdī lasīja šo visai erotisko grāmatu. Šī, protams, var būt vienkārši sakritība, un tomēr nevar arī pilnībā izslēgt iespēju, ka tieši šī grāmata ir vainojama šo sieviešu vēlmē krāpt savus vīriešus.

IT sfērā strādājošie vīrieši

2012. gadā "AshleyMadison" aptaujāja arī 11453 šajā vietnē reģistrētos tēvus. Pētot aptaujas rezultātus, izrādījās, ka veseli 10,6% no aptaujātajiem ir nodarbināti IT nozarē. Aptauja arī noskaidroja, ka lielākajai daļai no šo krāpēju ir vismaz 40 gadu, tie ir precējušies jau vismaz desmit gadu un tiem ir divi vairāk nekā desmit gadus veci bērni. Nu ko, tā vien šķiet, ka laba tehnoloģiju pārzināšana arī ir faktors, kas stimulē cilvēkus krāpt savu otru pusīti.