Kiviča sieva Liene pirms mūziķa satikšanas bijusi aseksuāla

Kiviča rakstīja, ka pirms mūziķa satikšanas nekad no seksa nebija jutusi baudu, cenšoties rast atbildes, kur bija viņas problēma.

"Vai tā ir kāda bērnības trauma? Tas patiesībā ir paradoksāli, ka nezinu, kādēļ neesmu jutusies pilnvērtīga kā sieviete (nepārprotiet, mani nekad nav interesējušas sievietes), jo esmu tik ļoti daudz par to rakstījusi citu sieviešu kontekstā. Kā noskaidroju, līdz dienai, kad iepazinu savu mīļoto vīru Andri, esmu bijusi aseksuāla, un man ir ļoti grūti to atzīt," rakstīja Liene.

Iepriekš Lienei tuvības process šķitis bezjēdzīgs un viņai būtu pilnīgi pieticis vien ar uzmanību un aplidošanu no pretējā dzimuma pārstāvja puses. "Zinu, ka ir sievietes (un esmu bijusi viena no tām), kuras "vīrietis interesē tikai no galvas līdz jostasvietai". Zemāk, tur nekā acij tīkama nav bijis ko redzēt, man šķitis, nemaz nerunājot par kaut ko uzbudinošu."