Dienasgrāmata ⟩ Kāzas Senegālā un citas pasaules sajūta. Virsnīši Āfrikā

Pavadījuši vairākas dienas Dakāras apkaimē filmējot, atvadāmies no mūsu video operatora un dodamies ķert Āfrikas sajūtas vieni, bez kameru klātbūtnes. Pārņem patīkams atvieglojums, uzzinot, ka operators veiksmīgi nonācis Latvijā un viss nofilmētais materiāls ir drošās rokās.

Viens no košākajiem Senegālas piedzīvojumiem noteikti ir nokļūšana kāzās, kuras tiek svinētas vismaz trīs, ja ne visas septiņas dienas.

Arī mēs, saposušies vietējo tērpos, mēģinām palikt nepamanīti kāzu viesu starpā, kas nepavisam neizdodas, jo tubab (tā vietējie uzsauc baltajiem) tomēr ir pārāk atšķirīgi. Ap mums spieto sievietes, mēs tiekam apčamdīti, kāds ik pa brīdim mēģina kaut ko no mums palūgt, taču kopumā sajūtas ir kosmiskas - nekad nebijām domājuši, ka ko tādu piedzīvosim.

Dažas dienas te aizvadījuši - gatavojot ēdienu kopā ar vietējiem, nesot ūdeni no akas uz galvas, mazgājot drēbju kalnus ar rokām pazūdam dziļāk Senegālā - pieredzot Gore salu, kas vairāk nekā trīs gadu simteņus bijusi verdzības epicentrs, no kurienes vairāk nekā 20 miljoni cilvēku tika ar laivām aizvesti Amerikas un Karību virzienā, no kurienes tā arī nekad neatgriezās.