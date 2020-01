Dienasgrāmata ⟩ "Likās, ka dažas dienas nebūt internetā nav nekas traks." Virsnīši par pazušanu Āfrikā

5. daļa

Lai arī Gambija nebūt nebija mūsu ceļojuma plānos, taču, nonākot tai pavisam tuvu un saprotot, ka ceļu vieglāk un ātrāk būs mērot to šķērsojot, pieņemam lēmumu, ka Virsnīšiem ir jāredz arī to, kas padomā bijušajai Apvienotās Karalistes kolonijai. Zinājām tik to, ka tur teju visi runā angļu valodā un policisti ir tik naudas kāri, kā nekur iepriekš.