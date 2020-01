Pabriks sabiedrībai atgādina, ka kara laikā ienaidnieka ieroči cilvēkus nešķiro pēc valodas un tautības

Pabriks šodien, komentējot pētījumu par Latvijas sabiedrības gribu aizstāvēt valsti, žurnālistiem norādīja, ka Aizsardzības ministrija nenodarbojas tikai ar "tanku pirkšanu un ieroču spodrināšanu", bet tai interesē sabiedrības domas un stāvoklis. AM interesējot, kādā veidā padarīt Latviju drošāku, un to nevar izdarīt, ja nav informācijas par sabiedrībā notiekošo.

Pabriks atgādināja, ka pirms 100 gadiem Latvijas neatkarības iegūšanā piedalījās visas etniskās grupas, un šī līdzdalība nebija maza. Pētījumā skatoties no sabiedrības parādītās uzticības, Latvijas bruņotie spēki un Zemessardze joprojām ir "kopīgais katls", kurā veidojas patriotisms un apvienojas visas Latvijā pārstāvētās etniskās grupas, pauda ministrs.

"Latvijā rūpējas ne tikai par pilsoņiem, bet par visiem Latvijas iedzīvotājiem. Krīzes situācijā un kara situācijā mēs aizstāvēsim jebkuru cilvēku neatkarīgi no viņa izcelsmes un piederības," uzsvēra Pabriks un atgādināja, ka tas ir visaptverošas valsts aizsardzības uzdevums.

Politiķis atgādināja, ka jau patlaban armijā un Zemessardzē dien pietiekami daudz mazākumtautību pārstāvju, savukārt ministra padomnieks Raimonds Graube piebilda, ka no sešiem starptautiskās operācijās bojāgājušajiem Latvijas karavīriem divi bija no krievvalodīgajām ģimenēm. Tāpat armijā esot pat ļoti augsti virsnieki no mazākumtautību vidus.